印度捷特航班衝出跑道 15人受傷
印度捷特航空公司（Jet Airways）今天一架航班在果阿機場滑行時不知為何衝出跑道，導致15名乘客受傷，當局將調查這起事故發生原因。
捷特航空發出聲明表示，捷特航空9W 2374航班上午原本要從果阿國際機場起飛前往孟買，在滑行時衝出跑道。
聲明指出，所有乘客和機組人員都已安全撤離，但在撤離時有少數乘客受傷。
「印度時報」（The Times of India）引述印度海軍消息來源說，當撤離乘客時，飛機機身突然傾斜，共有15人受到輕傷和骨折，所有人都已被安全帶離飛機。
這架客機一共搭載154名乘客和7名機組人員。
機場因這起事故一度關閉，有26架航班因此終止起飛程序，機場跑道直到下午12時30分才重新開放。
印度飛機事故調查局對這起事故展開調查。印度民用航空總局已從機場內部引導飛機程序等展開調查。1051227
(中央社)
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