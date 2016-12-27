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淡海輕軌列車亮相 107年底完工

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淡海輕軌列車亮相 107年底完工
淡海輕軌列車「行武者號」27日於淡海新市鎮站亮相，車廂內外都以水藍色系塗裝，呼應淡水的碧海藍天，圖為日前試車畫面。（新北市捷運工程局提供）
淡海輕軌列車亮相 107年底完工
淡海輕軌列車「行武者號」27日於淡海新市鎮站亮相，圖為日前於軌道試車畫面。（陳心瑜翻攝）
淡海輕軌列車亮相 107年底完工
新北捷運局日前展開淡海輕軌列車的運行測試，過程一切順利。（新北捷運局提供／中央社)

新北市「淡海輕軌」工程進度已完成近5成，全台第一列跨國合作，從設計、製造到測試都在台灣完成的輕軌列車，今（27）日已運抵淡水，後續將準備進行線上運行測試。新北市副市長李四川表示，第一輛由台灣國家團隊生產的淡海輕軌列車完工，不僅是台灣的驕傲，也是輕軌工業重要的里程碑。

根據中央社報導，淡海輕軌列車由台灣車輛公司與德國福伊特公司（Voith Engineering Service）跨國合作，從設計、製造到測試，全車在台灣完成。新北市府捷運局表示，淡海輕軌列車也是全國第一輛全車使用LED燈具的軌道車輛，讓國內輕軌系統朝向單純化、本土化，降低建置、營運及維修成本，從興建、營運到後續維修，都追求成本最佳化。

新北市府捷運工程局長趙紹廉表示，淡海輕軌第一期統包工程，包括綠山線自紅樹林站到崁頂站共11站，以及藍海線的台北海洋學院站、沙崙站及淡水漁人碼頭站等3站，全長9.55公里，設14個車站，1個機廠。工程預計明年8月淡海輕軌全部15列車將陸續完工交車，107年底完工，完工營運後，淡水地區上、下班時間長期塞車的狀況可望紓緩。

(集團連線報導)

關鍵字：輕軌淡海列車台灣工程
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