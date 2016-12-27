利菁父親逝世 心痛自責「是我不好」

我要評比

利菁遺憾未能讓父親看到新節目播出。(本報系資料照)

利菁PO出最後與父親牽手照，哀悼父親逝世。(取自利菁臉書)

「麻辣天后」利菁今（27日）晚間在臉書宣布父親於昨晚安詳辭世，並PO出與父親的最後一次牽手照，悲痛寫下：「親愛的老鎮長、父親大人：這是我們最後一次握手，此生將不再見…」令人看了揪心。

利菁睽違4年復出主持中天《麻辣天后傳》，就在節目首播前夕，傳來父親逝世噩耗，讓她自責不已，「您最愛的《麻辣》，來不及播出讓您開心，是我不好。」承諾會照常進棚，也會為了最愛的爸爸，努力錄影。

利菁哀悼父親全文：

親愛的老鎮長 父親大人：

這是我們最後一次握手

此生將不再見

就斷了我們緣分

茫然渾噩看著您 送進停身間

能為您 做的事 只剩「別關燈」

因為您跟我一樣怕黑...

爸爸 不怕。爸爸 不怕

您最愛的「麻辣」

來不及播出 讓您開心

是我不好

我將正常錄影

爸爸 您要飛來現場看我錄影

我會為您 更努力

因為是您第一次 看我錄影

註：父親大人 昨晚安詳辭世

(中時電子報)