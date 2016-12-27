利菁父親逝世 心痛自責「是我不好」
「麻辣天后」利菁今（27日）晚間在臉書宣布父親於昨晚安詳辭世，並PO出與父親的最後一次牽手照，悲痛寫下：「親愛的老鎮長、父親大人：這是我們最後一次握手，此生將不再見…」令人看了揪心。
利菁睽違4年復出主持中天《麻辣天后傳》，就在節目首播前夕，傳來父親逝世噩耗，讓她自責不已，「您最愛的《麻辣》，來不及播出讓您開心，是我不好。」承諾會照常進棚，也會為了最愛的爸爸，努力錄影。
利菁哀悼父親全文：
親愛的老鎮長 父親大人：
這是我們最後一次握手
此生將不再見
就斷了我們緣分
茫然渾噩看著您 送進停身間
能為您 做的事 只剩「別關燈」
因為您跟我一樣怕黑...
爸爸 不怕。爸爸 不怕
您最愛的「麻辣」
來不及播出 讓您開心
是我不好
我將正常錄影
爸爸 您要飛來現場看我錄影
我會為您 更努力
因為是您第一次 看我錄影
註：父親大人 昨晚安詳辭世
(中時電子報)
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