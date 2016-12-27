大陸外交部勸安倍 對歷史負責

日本首相安倍晉三正在對夏威夷珍珠港進行訪問，有媒體稱安倍此行將「只慰靈，不道歉」，很大成分是「作秀」，意在針對中國。對此，中國外交部發言人華春瑩在27日的例行記者會上表示，只有真誠的反思才是實現和解的鑰匙，沒有中國等亞洲受害國的和解，日本歷史這一頁翻不過去。

大陸央視新聞用戶端12月27日報導，華春瑩說：「我的同事陸慷近期已就該去哪裡憑弔遇難的中國同胞給出了很好的建議。我只想補充一句，不管怎麼作姿態，怎麼作秀，只有真誠的反思才是實現和解的鑰匙。」

另據共同社報導，「寬容的心」和「歷史和解」是日本首相安倍晉三訪問珍珠港的關鍵字，他希望透過此行完全清算二戰歷史。對此，華春瑩說，去趟珍珠港慰靈就想完全清算二戰歷史，這恐怕是一廂情願。

華春瑩表示，不要忘了，世界反法西斯戰爭的東方主戰場在中國。中國人民為世界反法西斯戰爭的勝利付出了巨大的民族犧牲。沒有中國等亞洲受害國的和解，日本歷史這一頁翻不過去。日方領導人不應再繼續顧左右而言他，避重就輕，而應本著真正對歷史負責、對未來負責的態度，對過去那段侵略歷史作出真誠深刻反思，與過去徹底一刀兩斷。

(旺報)