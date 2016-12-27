嗆日! 陸：別以為去趟珍珠港就可清算歷史

圖為夏威夷珍珠港實景，這邊曾發生過戰史上著名的「珍珠港事件」。(圖/新華社)

日本首相安倍晉三(中)在夏威夷的日本人移民慰靈碑獻花致意。(圖/臉書帳號:安倍晉三)

繼夫人安倍昭惠8月訪問夏威夷珍珠港後，日本首相安倍晉三也預計明天(28日)至該地慰靈。大陸外交部今天(27日)對此表示，日本以為去趟珍珠港就可以清算二戰歷史，真是一廂情願！

大陸外交部在27日召開例行記者會，由發言人華春莹主持會議。現場有媒體提到關於安倍晉三將訪珍珠港的傳聞，表示他此行目的在慰靈、不道歉，並請問大陸當局對其行為的看法？

華春莹回應道：「我的同事陸慷近期已就該去哪裡憑弔遇難的中國同胞給出了很好的建議。我只想補充一句，不管怎麼作姿態，怎麼作秀，只有真誠的反思才是實現和解的鑰匙。」

她強調：「去趟珍珠港就想完全地清算二戰歷史，這恐怕只是一廂情願！」

華春莹進一步說：「世界反法西斯戰爭的東方主戰場在中國，中國人民為世界反法西斯戰爭的勝利付出了巨大的民族犧牲。沒有中國等亞洲受害國的和解，日本這一頁翻不過去。」

華春莹呼籲：「日方領導人不應再繼續顧左右而言他、避重就輕，應該本著真正對歷史負責、對未來負責的態度，對過去那段侵略歷史作出真誠深刻反思，與過去徹底一刀兩斷。」

(中時電子報)