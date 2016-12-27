珍珠港事件75年後 安倍訪珍珠港
日本首相安倍晉三今天將前往日軍1941年偷襲的珍珠港，強化他所稱的「和解的力量」。珍珠港事件促使美國加入二戰。
安倍此行將由美國總統歐巴馬作東。歐巴馬明年1月即將卸任，美國準總統川普使美日關係增添不確定性，意味安倍很快將帶領日本進入未知領域。
歐巴馬所推動的跨太平洋夥伴協定（TPP）是安倍的經濟策略主軸，但因川普反對而胎死腹中。
此外，川普在競選期間甚至對在冷戰期間保護日本及後來抵抗中國崛起的美日安保條約，表示質疑。
在夏威夷出生的美國首位「太平洋總統」歐巴馬執政8年，從未在其誇耀的「亞洲再平衡」外交政策上獲得想要的進展。
但在1941年12月7日惡名昭彰的珍珠港事件發生75年後，歐巴馬和安倍選了一個有力地點，深化美日夥伴關係。
戰後的合作讓眾多傷口獲得癒合。
歐巴馬今年5月造訪廣島，向二戰死者致敬。安倍今天將成為參觀美國海軍亞利桑那號戰艦（USS Arizona）殘骸的首位日相。亞利桑那號戰艦在珍珠港事件中被擊沉。（譯者：中央社蔡佳伶）1051227
(中央社)
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