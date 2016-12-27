香港今冬首例 老翁染禽流感不治

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香港政府今天表示，一位最近曾前往廣東的75歲老翁因感染H7N9禽流感，在昨天耶誕節病逝，成為今冬香港第一個因禽流感死亡病例。

這位老翁最近曾前往廣東，並在當地購買一隻雞，返港後被診斷出感染禽流感。

衛生官員說，經檢驗他對H7N9禽流感病毒株呈陽性反應，昨天宣告不治。

「南華早報」網站報導，超過50人與這位死者有過近距離接觸，包括與他同住的人和醫療人員，他們都已接受觀察。

報導說，這是香港歷來第17個確診的境外移入H7N9禽流感病例。

中國大陸今冬已出現至少七個人類感染H7N9禽流感病例，其中兩人不治。1051227

(中央社)