大陸東北地區首家民營銀行獲批

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中國大陸首家民營銀行－遼寧振興銀行日前獲得中國銀行業監督管理委員會的批覆，預計半年內完成籌建工作。

新華社今天報導，大陸銀監會批覆同意瀋陽榮盛中天實業有限公司、瀋陽天新浩科技有限公司、瀋陽啟源工業泵研究所有限公司，分別認購遼寧振興銀行總股本30%、28%、22.5%股份的發起人資格。

報導說，遼寧振興銀行將設立在遼寧省瀋陽市，預定自銀監會批覆之日起6個月內完成籌建工作。

遼寧振興銀行計畫為當地民營經濟提供更有針對性、便捷的金融服務，主要精力也將放在支持民企和高新技術企業上。

大陸國務院11月印發的「關於深入推進實施新一輪東北振興戰略加快推動東北地區經濟企穩向好若干重要舉措的意見」明確提出，2017年6月底前，在東北地區至少設立一家民營銀行。1051227

(中央社)