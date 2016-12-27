新聘國策顧問 徐重仁、黃春明、崑濱伯皆入列

我要評比

總統府今天公布56位新聘任國策顧問名單，作家黃春明、崑濱伯及全聯總裁徐重仁皆入列。聘期均自105年12月22日起至107年5月19日止。

總統府發言人黃重諺指出，依據「中華民國總統府組織法」，總統府國策顧問不得逾90人，總統此次敦聘計56人。

國策顧問名單如下：

王金英（羅慧夫顱顏基金會執行長）；王茂雄（元吉聯合診所院長、前國際獅子會台灣總會國際理事）；白正憲（台灣勞工陣線理事、曾任台灣勞工陣線主席）；朱武獻（前人事行政局長、前銓敘部長）；何美玥（前經建會主委、前經濟部長）；何黎星（員林何醫院院長、前國大代表、前台灣中社社長）。

吳靜吉（政治大學榮譽教授、學術交流基金會董事）；呂子昌（淡水信用合作社理事主席）；呂新民（桃園市政府市政顧問、前立法委員）；李伸一（建業法律事務所資深顧問、前消基會董事長、前行政院公平會委員、前監察委員）；李金龍（前農委會主任委員）；李茂盛（前「台灣生殖醫學會」理事長，現為理事）。

沈國榮（和大工業公司董事長、台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長）；林明畑（台灣青年休閒運動協會理事長、前南投縣副縣長）；邱俊邦（天使投資人、Innobridge Capital Management 顧問、前美國QSI執行長及董事長）；施信民（台灣大學化學工程學系教授、台灣環保聯盟創會會長）。

施朝賢（台電勞工董事、前全國產業總工會理事長）；紀政（希望基金會董事長）；紀國鐘（交通大學光電工程研究所退休榮譽教授、前國科會副主委、前行政院研考會副主委）；胡清嫻（屏東好好婦女權益發展協會講師、新移民）。

徐重仁（全聯實業總裁，中原大學兼任講座教授、逢甲大學特約講座教授、國立高雄第一科技大學講座教授）；秦嘉鴻（中華民國工業區廠商聯誼總會總會長、益州集團總裁）；翁金珠（前文建會主任委員）；康義勝（仁康醫療集團總裁、扶輪3480地區前總監、前台北市雲林同鄉會理事長）。

張甲長（前國大代表、前民進黨台東縣黨部主任委員）；張金華（基隆市工商發展投資策進會總幹事、前國大代表）；張秋海（燕聲電子工業公司董事長）；張純淑（宜蘭慈心華德福創辦人、人智學教育基金會執行長）；張富美（前僑務委員會委員長）；陳茂仁（春迪企業社董事長、國際扶輪台灣前總監協會總會長）。

陳重信（前環保署長、前立法委員）；陳哲芳（耐斯企業公司總裁）；陳時中（中華民國牙醫師公會全國聯合會前理事長、博齡牙科診所院長、前衛生署副署長）；陳進財（中華民國工業總會常務監事）；曾貴海（醫師、前台灣南社社長）；曾勳任（前屏東縣議員）；湯文萬（日月行館總裁、桐核麥集團總裁）。

黃天麟（台日文化經濟協會會長、台灣國家聯盟決策委員、前第一銀行董事長）；黃承國（民進黨台北市黨部主任委員）；黃春明（作家）；黃晃秀（前民進黨中執委、前台灣省諮議會諮議員）；黃崑虎（台灣之友會總會長）；黃崑濱（農民、第四屆台灣全國稻米品質競賽冠軍）；黃爾璇（前立法委員、前民進黨秘書長）。

詹宏志（PChome Online 網路家庭董事長）；廖全平（台北市電器公會理事長、中華民國電器公會全聯會副理事長、雅光電器董事長）；鄭慶祥（嘉義縣政府縣政顧問）；盧博基（前立委、前民進黨花蓮縣黨部主任委員）；蕭渥廷（舞蹈家、蔡瑞月文化基金會董事長）；賴春生（高雄醫學大學外科學教授）。

賴悅顏（賴和文教基金會常務董事、賴和文教基金會創會董事長）；謝清志（前國科會副主委、前太空計畫室特聘研究員兼中華衛星三號計畫室負責人）；顏志發（得洋電子集團總裁、前國際獅子會300A2區總監）；羅榮光（台灣基督長老教會牧師）；嚴雋泰（中華工程公司董事長、沈春池文教基金會副董事長）；顧忠華（公民監督國會聯盟創會理事長、政治大學退休教授、前澄社社長）。

(中時)