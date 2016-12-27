《人體不思議》曝中國5歲無鼻男孩奮鬥史

5歲中國孤兒小傑罹患無鼻症，讓他天生失明。（Discovery提供）

世界衛生組織將罕見疾病定義為「罹病人數佔總人口0.65‰到1‰之間的疾病或病變」，亦即數千人中才有1人得病，面對稀少的醫療研究與資源，許多病患以堅忍毅力與病痛共存，尋找治癒希望。Discovery頻道今天（12月27日）宣布將播出全新一季節目《人體不思議》1月2日起，每周一晚間11點首播，帶觀眾認識這群令人欽佩的人生鬥士。

來自中國的5歲孤兒小傑，罹患罕見無鼻症，全球僅有44個有紀錄的病例。這種先天基因問題，造成小傑失明、臉部畸形；沒有鼻子器官，也連帶影響他的嗅覺與味覺。

疾病沒有讓小傑失去孩子應有的開朗活潑，美國寄宿家庭夫妻亞曼達與蓋瑞除了幫他找永久的領養家庭，也努力尋求各種醫療管道，希望透過治療小傑的臉部畸形，刺激感官發展，讓小傑可以透過留存的各種感官認識世界。

經過檢查，醫師公布殘酷事實，眼部手術可能會誘發感染，使病況更嚴重。雖然無法恢復視力，但幸運地發現小傑擁有氣道，未來可以通過臉部重建手術，擁有一個全新的鼻子。

《人體不思議》也將介紹馬達加斯加偏遠村落、頂著頸部間7.45公斤腫瘤求醫的60歲桑巴尼等罕病患者主動追求生命意義的真實故事。

(旺報)