中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

「這是我們最後一次握手」！麻辣天后利菁父親病逝

中時
點閱715
我要評比
8/10
這是我們最後一次握手！麻辣天后利菁父親病逝
利菁才要正式復出，就傳出喪父消息。（中天、取材臉書）

麻辣天后利菁的父親、前台中縣清水鎮鎮長吳政彥26日晚上辭世，享壽86歲。利菁透過經紀公司伊林娛樂表示，父親是因急性敗血症住進台中市中港澄清醫院加護病房，26日家人一通知她，她隨即趕回台中看爸爸，加護病房晚上探病時間從8點到8點30分，她還多待了10分鐘陪爸爸說話，看到爸爸狀況ok、主治醫師也說相關數字正常，她才放心離開醫院。哪知，在開車回台北的路上就接到噩耗。

利菁說，探病時她握著爸爸的手不斷跟爸爸說話，跟他報告新節目已經要開了，請爸爸「加油喔」、「要好好的」，當時爸爸的意識還算清醒，她也就放心離開醫院。萬萬沒想到，北上途中又接到家人電話說爸爸走了，她趕緊再度折返。因為事發突然，家人都手忙腳亂，除了把爸爸的遺體送到殯儀館，她也一起誦經到天亮，一夜沒睡，直到27日早上才回台北。

她難過表示，2005年她剛開始主持《麻辣天后宮》時，媽媽也生病病危，家人打給她老公時，還特別交代先不要講，等她錄完影，別影響她工作，就怕她心急無法主持。她趕回去看媽媽最後一眼，媽媽5分鐘後就離開。11年後，《麻辣天后傳》開播前夕（1月2日上檔），爸爸又在見完她最後一面後不久就安詳離世，讓她心疼地說，爸媽為了她真的都很能忍，不過86歲的爸爸是高壽，相信他應該沒有遺憾了。

雖然遭逢父喪，但利菁表示，為了不要耽誤大家、影響大家，過幾天的錄影會照舊，而且很希望爸爸能來看她錄影。經紀公司為免她情緒失控，已表示錄影不會開放、將婉拒媒體訪問。

利菁沉潛4年、最近才正式復出主持中天新節目《麻辣天后傳》，她27日晚間在臉書Po出與父親的最後握手照，透露她的父親、前台中縣清水鎮鎮長吳政彥已於26日晚上安詳辭世，消息才曝光。網友也紛紛鼻酸，為她加油打氣。

利菁臉書全文：

親愛的老鎮長 父親大人：

這是我們最後一次握手

此生將不再見

就斷了我們緣分

茫然渾噩看著您 送進停身間

能為您 做的事 只剩「別關燈」

因為您跟我一樣怕黑...

爸爸 不怕。爸爸 不怕

您最愛的「麻辣」

來不及播出 讓您開心

是我不好

我將正常錄影

爸爸 您要飛來現場看我錄影

我會為您 更努力

因為是您第一次 看我錄影

註：父親大人 昨晚安詳辭世

(中時)

關鍵字：利菁父親病逝
點閱715
我要評比
8/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。