「這是我們最後一次握手」！麻辣天后利菁父親病逝

利菁才要正式復出，就傳出喪父消息。（中天、取材臉書）

麻辣天后利菁的父親、前台中縣清水鎮鎮長吳政彥26日晚上辭世，享壽86歲。利菁透過經紀公司伊林娛樂表示，父親是因急性敗血症住進台中市中港澄清醫院加護病房，26日家人一通知她，她隨即趕回台中看爸爸，加護病房晚上探病時間從8點到8點30分，她還多待了10分鐘陪爸爸說話，看到爸爸狀況ok、主治醫師也說相關數字正常，她才放心離開醫院。哪知，在開車回台北的路上就接到噩耗。

利菁說，探病時她握著爸爸的手不斷跟爸爸說話，跟他報告新節目已經要開了，請爸爸「加油喔」、「要好好的」，當時爸爸的意識還算清醒，她也就放心離開醫院。萬萬沒想到，北上途中又接到家人電話說爸爸走了，她趕緊再度折返。因為事發突然，家人都手忙腳亂，除了把爸爸的遺體送到殯儀館，她也一起誦經到天亮，一夜沒睡，直到27日早上才回台北。

她難過表示，2005年她剛開始主持《麻辣天后宮》時，媽媽也生病病危，家人打給她老公時，還特別交代先不要講，等她錄完影，別影響她工作，就怕她心急無法主持。她趕回去看媽媽最後一眼，媽媽5分鐘後就離開。11年後，《麻辣天后傳》開播前夕（1月2日上檔），爸爸又在見完她最後一面後不久就安詳離世，讓她心疼地說，爸媽為了她真的都很能忍，不過86歲的爸爸是高壽，相信他應該沒有遺憾了。

雖然遭逢父喪，但利菁表示，為了不要耽誤大家、影響大家，過幾天的錄影會照舊，而且很希望爸爸能來看她錄影。經紀公司為免她情緒失控，已表示錄影不會開放、將婉拒媒體訪問。

利菁沉潛4年、最近才正式復出主持中天新節目《麻辣天后傳》，她27日晚間在臉書Po出與父親的最後握手照，透露她的父親、前台中縣清水鎮鎮長吳政彥已於26日晚上安詳辭世，消息才曝光。網友也紛紛鼻酸，為她加油打氣。

利菁臉書全文：

親愛的老鎮長 父親大人：

這是我們最後一次握手

此生將不再見

就斷了我們緣分

茫然渾噩看著您 送進停身間

能為您 做的事 只剩「別關燈」

因為您跟我一樣怕黑...

爸爸 不怕。爸爸 不怕

您最愛的「麻辣」

來不及播出 讓您開心

是我不好

我將正常錄影

爸爸 您要飛來現場看我錄影

我會為您 更努力

因為是您第一次 看我錄影

註：父親大人 昨晚安詳辭世

(中時)