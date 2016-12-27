中市與商發院簽備忘錄 林佳龍：加值台中發展

中市府與商發院簽署合作備忘錄，市長林佳龍說將加值台中發展！（陳世宗攝）

為推動中台灣區域發展，台中市政府與財團法人商業發展研究院27日共同簽署合作備忘錄，由市長林佳龍與商發院董事長許添財代表雙方，在經濟部商業司司長李鎂見證下，約定未來將合作優化中台灣商業經營環境，加速中部商業科技化、聯網化、國際化的升級轉型，促進區域平衡發展，希望將台中打造成兼具智慧商業、機械、農業等多元層面的智慧城市。

合作備忘錄簽署儀式今日在市府台灣大道市政大樓舉行，包括林佳龍、副市長張光瑤、副秘書長郭坤明、市府經發局長呂曜志、農業局長王俊雄、立法委員張廖萬堅服務處代表、市議員陳成添服務處代表、經濟部商業司司長李鎂、商發院董事長許添財、院長謝龍發、副院長王建彬、財團法人工業技術研究院南分院董事長詹振榮、台中市工商發展投資策進會總幹事黃望修，以及多位公會代表都出席見證。

林佳龍表示，台中是中台灣的核心城市，人口多、工商業發達，是中央推動五大創新產業的重鎮，將朝智慧機械產業聚落發展；市府致力推動一條山手線、兩個海空港、三大副都心「大台中123計畫」，並招攬日本三井不動產集團在台中港區設置Outlet Park，另水湳經貿園區、台中國際機場等多項建設也全力推行中。

林佳龍說，商發院中部院區進駐後，全國性的研發型法人資源挹注，將加值台中的商業朝科技化、國際化、物聯化發展，並有助於「製造業的服務業化」，透過瞭解市場、建立品牌，提升產業附加價值及全球競爭力。他過去曾參與推動中部院區設立，很高興今日市府與商發院簽訂合作備忘錄，未來將全力協助設立中部院區，也將與行政院爭取預算支持，對往後合作發展，充滿喜悅與期待。

商發院董事長許添財表示，中部的經濟發展是未來與國際競爭不可或缺的角色，商發院做為國家商業發展智庫，也是產、官、學平台中心，希望與中部各縣市政府、業界領袖一起努力，透過區域院區發展在地特色，並串聯合作，讓台灣以前瞻性方式加速發展、與國際市場接軌。

經濟部商業司司長李鎂表示，商發院做為服務業發展的智庫，對於批發、零售、餐飲、物流及電子商務等產業都貢獻良多；台中具備優越的地理條件，人流多且人才多元，若推動新的商業模式成功，將可推行到北部、南部，甚至國際間，很高興中市府與商發院合作，未來針對在地特色規劃發展，除了帶動商機，也可促進區域發展。

商發院表示，台灣近三年商業銷售額平均比重占整體產業比重近4成，是服務業中最重要的次產業，因此提振服務業，首重振興商業，其中中部商業銷售額占全國比重約15%，具有發展潛力，未來設立中部院區，將作為中台灣商業發展規劃角色，以提升中部整體商業銷售額占全國比重，從現行15%至115年達25%為目標。

經發局表示，市府未來將協助商發院設立中部院區，並適時協助商發院執行具公益性質或國家重點研究發展工作；商發院則協助市府，就台中產業發展規劃、執行及推動等層面，提供專業服務、諮詢，並擔任中部業者於商業服務業輔導與諮詢角色，提供第一手輔導資源。

此外，未來商發院中部院區進駐後，將作為引進產、官、學、研間相互支援的研究中心平台，串聯各界資源，有助於提升城市商業區位競爭力，促進商圈轉型升級，希望帶動中台灣區域共榮發展。

(中時)