印度兩客機因誤解指令險在跑道對撞
印度今天接連發生航空意外，果阿機場上午發生航班衝出跑道導致15人受傷後，新德里機場也因「溝通錯誤」致使兩架航班在同一跑道上面對面，險些對撞事故。
印度廉價航空靛藍航空（IndiGo）一架搭載160名乘客的班機，上午從北方省（Uttar Pradesh）省會勒克瑙（Lucknow）飛抵新德國際機場，在塔台指示下在跑道滑行，結果滑行到一半赫然發現，正對面有一架客機朝著它衝過來。
這架迎面而來的航班是印度另一家廉價航空香料航空（SpiceJet）班機，機上搭載187名乘客，正準備從機場跑道起飛，前往印度中部大城海得拉巴市（Hyderabad）。
「新德里電視台」（NDTV）引述官員談話說，當靛藍航空航班飛行員在同一條跑道看到與對方飛機極為靠近，緊急煞車避免飛機對撞。
初步調查報告顯示，這場事故主要是因機組員對塔台指令誤解所致。印度民用航空總局與安全監管單位已對這起事故展開調查。
對於到底是哪架航班誤解塔台指令，兩家航空公司都不承認是自己的錯誤。
靛藍航空在聲明中指出，飛行員按照標準程序操作，（當發現危險時）決定關閉飛機發動機，並向塔台報告這起事故。
香料航空的聲明則說，SG123航班一直遵循塔台指令，但飛行員在飛機滑行期間，觀察到另一架飛機在跑道的反方向上滑行，立即將飛機停止滑行，並通知塔台。
北印度最近因濃霧，讓機場視線不良，也嚴重影響了新德里多架航班起降。
這起事故是發生在果阿的印度捷特航空（Jet Airways）航班衝出跑道，造成15人受傷的事故之後。1051227
(中央社)
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