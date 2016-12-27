爭同工同酬 澎湖公車司機明日罷工

爭取福利及權益未果，澎湖縣政府公共車船管理處企業工會，發動罷工，27日投票以65票比11票通過決議，28日零時起無限期罷工，這也是澎湖縣政府官方所屬事業單位的首次罷工投票，由於停駛對澎湖境內學生權益影響最大，因此，縣府緊急擬定因應對策，尋覓替代駕駛，解決學生專車交通問題。

公共車船管理處企業工會新任理事長魏睿宏表示，車船處員工同工不同酬，勞方長期爭取薪資調整、加發年終獎金、離島加給、子女生育補助、教育補助、喪葬補助及保險金額調高等，經過多次勞資調解不成。

公會說，民國97年澎湖縣車船管理處，配合中央法令自訂「車船處契約勞工待遇管理要點」，正職駕駛及技工比照工友，遇缺不補，以契約方式補足，但契約駕駛與正職駕駛薪水相差上萬元，就是同工不同酬。

公會強調，縣府一再以虧損為由拒絕契約工調薪，因而不得不發起強烈抗議行動，昨日下午投票罷工，結果以65票比11票壓倒性通過，即日起無限期罷工，直至縣府有善意回意為止。

驚爆罷工行動，縣府連夜商議因應對策，昨晚也緊急發布訊息通知民眾；縣府表示，雖然理解勞工爭取自身權益的立場，但是公車運輸是大眾交通工具，公車停駛將造成重大公共利益危害，盼企業工會顧及鄉親搭乘需求。

現階段縣府緊急因應措施，包括人力不足部分聘請民間遊覽車替代駕駛；協調具備職業駕照的民間人士、國軍弟兄接替駕駛；顧及學生上下學搭乘需求，上述替代方案以學生專車為優先，熱門路線次之，罷工期間部分班次如受影響，車船處將設法盡快補足；配合旅遊處冬天不上班旅行節的元旦賞日出專車仍照常出發。

(集團連線報導)