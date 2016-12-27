中國電器掏空案 董事長周麗真2人交保限制出境

我要評比

生產「東亞」燈具聞名的中國電器公司董事長周麗真，被控與前總經理張志偉，利用設立海外人頭公司，掏空中電3.5億元，檢方今(27)日依違反證券交易法起訴全案，在押的周、張2人移送台北地方法院審理後，法官開庭後，認為2人犯嫌重大但無羈押必要，諭知周麗真交保2000萬元、張志偉交保1000萬，均限制住居和出境、出海。

張志偉晚間表示籌不到保金，法官以覓保無著，改為暫時羈押。

(中時)