南韓執政黨分裂 潘基文屬意黨派成焦點

南韓執政黨部分黨員今天正式宣布脫黨另起山頭，主要成員表示希望即將卸任的聯合國祕書長潘基文加入，積極投入廣受期待的總統競選工作。

路透社報導，若潘基文加入這個新黨，在與總統朴槿惠所屬新世界黨劃清界線的同時，該黨將成為他的穩健舞台。朴槿惠的貪污醜聞為所屬政黨留下污點，國會對她的彈劾案表決也在本月通過。

分析師預測，這個新創政黨將成為國內主要保守派勢力，可能有更多朴槿惠所屬政黨黨員會脫黨加入，特別是潘基文如果加入的話。

這些叛黨議員使新世界黨在300席國會中，所佔席次縮減至100席以下，意外失去4月國會選舉後的多數優勢。

引起全國矚目的貪污醜聞，也使新世界黨薦舉的候選人吸引力大失。朴槿惠的好友遭控與她勾串，對大企業施壓，向支持朴槿惠政策的基金會捐款。

東國大學（Dongguk University）政治學教授金準錫（Kim Jun-seok，音譯）說，潘基文可能選擇自組黨派，之後再和這個新保守政黨合流，就可免於該黨黨內初選的競爭，這種安排在南韓政界是常有的事。

在國會佔有38席的少數黨國民之黨（People's Party）黨魁，也表示歡迎潘基文入黨。（譯者：中央社廖禹揚）1051227

(中央社)