傅達仁盼安樂死 李恕權認同有尊嚴的死
資深媒體人傅達仁稱自己不堪病魔纏身，盼成台灣安樂死首例，對此李恕權證實，「傅達仁的狀況確實不好」，也表示只要有好的配套，他贊成這種「有尊嚴的死法」。
傅達仁新書「達仁傳奇新書發表會」暨「傅達仁生前追思會（見面會）」，今天在台北市長官邸藝文沙龍表演廳進行。
今天的活動由傅達仁口中，他「最親密的戰友、最可愛的敵人」盛竹如主持，籃球名人閻家驊、陳建州、許智超，及「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis），和演藝圈的李恕權等人都到場見證。
在今天的活動中，傅達仁中氣十足的公開演講，與他之前聲稱不堪病魔折磨，盼成台灣安樂死首例的形象大不相同，但與他私交甚篤的李恕權卻透露，傅達仁的身體狀況，其實不如大家現在看到的好。
李恕權表示，傅爺爺（指傅達仁）年初在泰國時曾緊急送醫，那段期間他在傅達仁身旁，當時的傅達仁確實光是坐車20分鐘血液就無法流通，下了車連站都站不穩。
李恕權說，之前傅達仁幾乎每一、兩週就要入院一次，身體狀況差到不行，當時還請他查好美國加州有關安樂死的法規並畫好重點，透露了欲安樂死的念頭。
對此李恕權認為，只要有好的法規、配套措施，他認同有尊嚴的死去，「如果是我，我還想開趴、開香檳，為自己安排一個人生最棒的終點」。
談到傅達仁，李恕權表示，傅爺爺最珍貴之處，就是那無私、正義的心，尤其傅達仁是個孤兒，卻能有滿滿的愛心，提攜、照顧像他這些後輩，「我人生中的每一步，都有他在鼓勵我，而我只是他照顧的千個、萬個人之一」。1051227
(中央社)
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