北京冬天就業難 每1個職缺有93.5人競爭

歲末將至，許多民眾考量年終獎金，選擇暫緩轉職，不過北京一反常態，就業競爭加劇。大陸人力銀行「智聯招聘」今（27）日公布最新調查，在冬季求職期間，北京的就業市場競爭指數依然穩居第一，為93.5。也就是說，每1個職缺有93.5人投履歷。

智聯招聘27日公布《冬季雇主需求及白領人才供給報告》，數據顯示，這次北京冬季求職的競爭指數，相較於秋季競爭指數的78.5，明顯大幅提升；而且幾乎是排名第二的成都的兩倍。

事實上，冬季並非求職旺季，大陸整體就業市場競爭緩和，截止12月底，冬季求職期的就業競爭指數為40.3；雖較第3季的37.8有所上升，但低於今年第1季和第2季的48和45.1。智聯招聘表示，受到年終獎等因素的影響，投遞人數遠降幅低於職缺數降幅。

從產業來看，聯網/電子商務行業釋出最多職缺，其次依序為基金/證券/期貨/投資行業、房地產/建築/建材/工程行業。受到企業招募員工的周期影響，當前各個行業的職缺需求均出現不同程度的降低。

從薪酬來看，冬季大陸34個主要城市的平均薪酬為7606元人民幣（稅前），相較於秋季的7531元，變動不大，京滬深廣名列平均薪酬前4名城市。

(旺報)