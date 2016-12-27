朱益生完封大阪明星隊 平鎮對抗賽奪冠

平鎮派出投手朱益生先發。（黃國峰攝）

Mazda台日高中棒球菁英對抗賽，今天(27日)由黑豹旗冠軍平鎮高中與日本大阪府明星隊爭冠，兩隊上演激烈投手戰，平鎮王牌朱益生獨撐大局，以111球投出精彩完封勝，率平鎮以3比0勝出，帶走冠軍。

平鎮高中昨日雖以8比9敗給大阪明星隊，但兩隊都取得預賽第1，今天再戰爭冠，平鎮排出王牌朱益生先發，大阪隊則讓昨天的先發森田輝再度掛帥，兩隊前7局打完後還以0比0戰成平手。

8局上，平鎮靠昨日單場3安的葉晁佑敲安帶起攻勢，靠隊友推進上得點圈後，第3棒林靖凱適時敲出安打，幫平鎮首開紀錄。9局上平鎮再追加分數，戴培峰、朱祥麟接連安打，隊長黃子軒在2出局後擊出中外野安打再添1分，接著大阪隊再發生失誤，平鎮將比分改寫為3比0。

在領先的狀態下，平鎮先發朱益生第9局繼續上場守住勝利，最終以111球完封大阪明星隊，繼黑豹旗4強賽後，再度以完投表現幫球隊拿下重要一勝，獲選大會MVP。平鎮總教練曾偉誠說：「冠軍賽就是設定要讓他投，這是對他的尊重。」

大阪隊森田輝昨日對平鎮先發3局失5分，今天再度披掛上陣，投出更佳表現，前7局只被敲支安打無失分，但8局起破功，合計先發8.2局失3分(2分自責分)。曾偉誠也認為，不管是球的尾勁或變化球的控制能力，森田輝的狀況都比昨天更好，但很高興(平鎮)球員有把握最後的得分機會。

平鎮在這次台日對抗賽中先擊敗奈良明星隊，對大阪明星隊則拿下1勝1敗，最終也抱走冠軍，曾偉誠說：「滿完美的，3場比賽都沒什麼失誤，這次全隊最大的優點就是守備的流暢度很好，投手製造滾地球後，守備的處理都很果斷。」

(中時電子報)

MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽，今晚冠軍戰大阪對平鎮，2局下平鎮黃子軒在2壘刺殺大阪保板大河後，再傳2壘欲造成雙殺。(黃國峰攝)

8局上平鎮林靖凱擊出1分安，讓平鎮高中先馳得點。（黃國峰攝）

8局上平鎮蔣宗錡在隊友安打護送下，回本壘得分，讓平鎮高中先馳得點，拿下第1分。（黃國峰攝）

8局下平鎮林靖凱在2壘刺殺大阪若林將平後，再傳1壘演出漂亮雙殺。（黃國峰攝）

終場平鎮高中以3比0奪下冠軍，球員們興奮的高舉雙手衝上場慶祝。（黃國峰攝）

終場平鎮高中以3比0奪下冠軍，球員們興奮的衝上場慶祝。（黃國峰攝）