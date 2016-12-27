85度C年節禮盒預購會搶先開打

85度C年節禮盒再推「蛋黃哥蛋捲」禮盒與「Hello Kitty」微波湯碗加價購活動。（圖／曾麗芳）

年節禮盒預購會已開打！為搶攻每年1,000億元的烘焙市場商機，85度C今年一口氣推出7款年節禮盒，包括「蛋黃哥蛋捲禮盒」、「薄法之戀」、「綜合禮讚」、「經典咖啡烤蛋捲」、「鳳梨酥」、「雙旺酥餅禮盒」與古早味「春采福籃」。由於產品多樣化，且滿足不同年齡層的喜好，預計可售出近7萬盒禮盒、年增10％。

85度C總監鐘靜如表示，今年春節禮盒售價從240元到460元不等，即日起至明年2月11日，至85度C全台門市購買限定款年節禮盒即享85折，並加送新年快樂紅包袋；明年1月21日至27日，全館消費滿200元即贈紅包袋1組。

85度C本次設計的紅包袋上，有可愛的雞年元素與喜氣的牡丹花樣，貴氣逼人；此外，Hello Kitty魅力無法擋，85度C推出實用的「Hello Kitty」微波湯碗加價購活動，明年1月18日至2月28日，凡到全台85度C消費滿150元，即可用168元加購Hello Kitty微波湯碗1個，共4款獨家限量湯碗，免集點即可輕鬆獲得，可望成為吸引消費者採購年節禮盒的利器。

此外，鐘靜如表示，今年10月首度推出蛋黃哥公仔蛋糕，造成民眾搶購熱潮，累計已賣出超過3.6萬個蛋糕。85度C感受到消費者對蛋黃哥的狂熱，年節禮盒趁勝追擊、再推出「蛋黃哥蛋捲」禮盒，被蛋黃哥擁抱的禮盒中有5包原味蛋捲，口感酥脆，香味濃郁，已成為小朋友的最愛。

(工商)