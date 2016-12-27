陸中西部首家網路銀行 四川新網銀成立

我要評比

中國大陸中西部地區首家網路銀行、四川首家民營銀行—四川新網銀行今天宣布，日前已召開創立大會暨首次股東大會。

中新社報導，四川新網銀行2016年6月份獲得中國銀行業監督管理委員會籌建批覆，成為中國第7家獲批籌建的民營銀行，是繼騰訊微眾銀行、阿里網商銀行之後中國第3家互聯網（網路）銀行。

報導指出，新網銀行註冊資本人民幣30億元，由新希望集團、小米、紅旗連鎖等股東發起設立，新希望集團出資9億元，占股30%；小米通過全資子公司銀米科技出資8.85億元，占股29.5%；紅旗連鎖出資4.5億元，占股15%。

新網銀行籌建時期曾用名為四川希望銀行，首次股東大會通過把銀行定名為四川新網銀行。

新網銀行定位為新一代網路銀行，致力於透過網路技術為廣大消費者和小微企業提供定製化金融服務，以落實普惠金融。1051227

(中央社)