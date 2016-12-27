阻6次恐攻 比利時軍隊仍存極端伊斯蘭
比利時官員表示，過去2年來，比利時已經成功阻止6次恐怖攻擊的發生，許多資訊來自穆斯林社區。儘管有效阻止恐攻，但比利時軍隊裡仍有多達50名軍人遭到嚴密監控。
比利時因為是歐洲前往中東參戰的聖戰士比重最高國家，包括巴黎、布魯塞爾等多個城市恐怖攻擊，也都和比利時有密切連結，比利時聯邦政府在過去幾年裡積極收集情資，希望能避免大規模恐怖攻擊的發生。
比利時聯邦司法警局（Federal Judicial Police）主任賈可布斯（Eric Jacobs）向比利時時報（De Tijd）表示，從2014年11月以來，比利時至少成功阻止6次恐怖攻擊。不過他並未說明這些預謀中的恐攻攻擊目標、對象與時間。
賈可布斯表示，這些攻擊許多是由孤狼或是恐怖份子網絡策劃，這些人多半是小奸小惡、無法順利融入社會的份子。不過也有好消息，他指出，警方與穆斯林社區的聯繫變得更為熱絡與頻繁，這些反恐情資有許多來自當地穆斯林社區，當地穆斯林對可疑行為更加提高警覺，每天有多達600則訊息進入警方的情資系統。
儘管比例時積極反恐，但比利時情報與安全局（SGRS）表示，軍隊裡仍存有高達約50名軍人被認為屬於極端保守的伊斯蘭薩拉菲派（Salafists），正在被嚴密監控中。
布魯塞爾時報（Brussels Times）指出，這其中有10人被認為應是薩拉菲派成員，這其中有4個人是高度活躍者。其他被監控的極端穆斯林則是被懷疑與犯罪組織有聯繫，或是極端右翼份子。
儘管懷疑這些軍人的忠誠度，但根據比利時相關法規，除非確認這些人有任何犯罪行為，否則不能以此為理由，要求他們從軍中退役。1051227
(中央社)
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