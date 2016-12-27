俄軍機墜黑海 尋獲黑盒子與機身殘骸
俄羅斯當局今天表示，1架飛往敘利亞的軍機墜毀黑海，機上92人全數罹難後，已在大規模搜索行動中尋獲重要的黑盒子及機身殘骸。
當局出動192名潛水伕、45艘船隻、12架飛機、5架直升機和15部深水探測儀展開搜索行動，尋找罹難者遺體和機身殘骸時，發現這個黑盒子。
國防部說，連夜在距離岸邊1700公尺、水深30公尺處發現5件飛機殘骸，包括部分機身和發動機。
國防部告訴國內媒體，搜索人員稍後又尋獲3件殘骸，包括起落架以及部分發動機。
俄國國防部在聲明中說，「已於莫斯科時間清晨5時42分尋獲重要的黑盒子，地點在距離岸邊1600公尺、深度17公尺處」，稍後又說，尋獲的黑盒子將送至莫斯科，交由專家分析。
這架圖波列夫154型（Tu-154）飛機25日起飛後不久便墜毀在度假勝地素溪（Sochi）外海，機上乘客包括60多名國際知名的紅軍歌舞團（Red Army Choir）成員，他們當時正前往敘利亞進行新年勞軍活動。
調查人員尚未證實墜機原因，不過官員表示，不認為恐怖行動是這起意外的可能原因。（譯者：中央社劉文瑜）1051227
(中央社)
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