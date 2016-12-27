中國大陸決策層新訊號 淡化GDP增速

一財網報導，本月中旬召開的中央經濟工作會議，沒有像往年一樣提及下一年GDP增速區間，不少專家認為，意味著決策層明年將淡化經濟增速，而更加重視改革成效，尤其是中央力推的供給側結構性改革和國企改革。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊稱，考慮到中國國內結構性改革推進的艱鉅程度，以及全球經濟在歐美政治和政策層面的不確定性，如果能適當擴大經濟增長的目標區間，會在很大程度上降低政府穩增長的壓力。因此，可以把更多的精力放在推進結構性改革方面，這將有利於中國經濟中長期的可持續發展。

中信建投宏觀債券首席分析師黃文濤亦認為，中央經濟工作會議透露出中央對經濟增長的目標有所弱化，當前經濟運行在合理區間，劇烈下滑的風險不大。6.5％並非嚴格的約束目標，加上未來GDP核算方法與國際標準接軌的調整完善，本身會對經濟增長速度有一定影響。

(工商)