墨少女生日趴吸萬人 演唱會賽馬通通有
墨西哥小鎮少女露比．伊巴拉（Rubi Ibarra）15歲生日趴，因誤把邀請影片設定為公開，吸引130萬人放話參加，差點擠爆，最後約1萬人前來參一腳。
法新社及英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，不分老小約1萬人來看壽星本尊露比，她昨晚穿著鑲有寶石的花色公主禮服跳舞。
搖滾演唱會式舞台設在田野，露比成了舞台上眾所矚目的焦點，記者們也爭相拍下她的每個舉動。
這場生日趴有煙火、宴會由食品公司贊助，演唱會則在大螢幕上轉播。
露比和朋友們及家族中的男性跳舞，還如傳統般收到玫瑰。露比接受了眾多訪問，露出可愛笑容，一夜間成了大紅人。
她家人表示，原本只預期會有800人來。地方當局將舞台搬到田野，還為這場墨西哥媒體口中的「年度派對」派出安全小隊。
但賽馬橋段卻發生意外，墨西哥聖路易斯波托西（San Luis de Potosi）當局在聲明中說：「2人進入賽道，遭馬撞上，一人死亡，另一人腿部骨折送醫救治。」
派對依原計畫繼續。日落時露比還和父親共舞。
不過，不是每個墨西哥人都覺得這場無謂的活動有趣。
墨西哥谷大學（Universidad Del Valle de Mexico）輿論中心主任波爾（Mercedes Poire）就說：「我們面臨陷入荒謬社會的巨大危機。」1051227
(中央社)
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