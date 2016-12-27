陸女買五月天門票遭詐2萬元 暖男員警安慰讓她好心情
27歲大陸籍談姓女子日前與友人來台自由行，在高雄遊玩時聽聞偶像五月天將在台北小巨蛋辦演唱會，遂以手機上網，用新台幣2萬元微信支付，跟自稱香港人的賣家購買演唱會門票。不料21日演唱會當晚，她遲遲沒收到門票，驚覺遭騙，向松山警分局報案，員警耐心受理並陪她吃飯、聊天，讓她覺得台灣警察真親切，遭詐的心情因此好了一點。
談姓女子表示，她用微信支付方式向網路賣家購買2萬元五月天門票，依約在21日至台北小巨蛋前取票，直至當晚演唱會開演前，都沒見賣家，才驚覺被詐騙，向路人詢問就近派出所後，至松山分局中崙派出所報案。
談女在報案前先向微信的客服人員，詢問相關處理步驟，後由員警蘇胤鴻受理；筆錄製作過程，談女發現與蘇姓員警都有共同的偶像五月天，逐漸敞開心房與員警閒聊。
在筆錄結束後取得三聯單，談女失落心情仍仍未平復，暫留在辦公室與員警閒聊台灣的風景名勝、人文環境。談女表示台灣的警察很和善、親切，且積極受理，絲毫沒敷衍的感覺。
閒聊過程中，談女表示整天都無用餐，員警陪她到附近超商購餐，她發現陪同購餐的警員羅志軒，神似NBA球星林書豪，興奮合照。
談女表示，沒看到偶像演唱會是唯一遺憾，但發現台灣警察很好相處，遭詐的心情好了不少，「有機會還會來台遊玩！」員警叮囑她，購買演唱會門票務必循正常管道，面交或貨到付款是較安全方式，避免受騙上當損失錢財。
(中時)
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