寇家瑞想和寇世勳演父子 楊鎮被吼到腿軟

中天、中視《讓愛飛掦》記者會，寇世勳（中）與真兒子寇家瑞、劇中兒子楊鎮相處愉快。（記者羅永銘攝）

中天、中視自製的新戲《讓愛飛揚》，今天（12月27日）於台北松山機場遠東航空機棚舉行開播記者會，宣布從12月28日晚間8點起，每周一至五於中視首播，晚間9點於中天綜合台播出。劇中大家長寇世勳、沈孟生率主要演員劉瑞琪、陸明君、楊晴、賴琳恩、陳敬宣、楊鎮、寇家瑞、郭彥甫、王家梁等人從飛機上依序出場，分享在台東拍攝4個月的趣事與生活。

該劇是寇世勳和兒子寇家瑞首度真正同台的戲劇作品，也讓父子感情加深、了解更多。寇世勳透露，正式拍攝前，寇家瑞先和他溝通，進了劇組之後，要和其它人一樣喊他「寇哥」，除了拉近劇組感情外，也是尊重工作職場倫理，讓他覺得兒子真的長大了。

戲中，寇世勳的「兒女」是楊晴與楊鎮，3人有許多對手戲，也常在寇世勳房間對詞，請教關於演戲的技巧與訣竅，楊晴笑說，寇家瑞每次看到他們走出「寇爸」房間後，就會打聽他們和「寇爸」說了什麼。

寇家瑞笑說，本來開拍前還想跟楊鎮交流一下怎麼演寇哥的兒子：「沒想到楊鎮在寇哥房間待的時間比我還久，比我還像他兒子，我要好好反省！」他也坦言看到其他年輕演員跟寇哥輕鬆自然的相處模式「羨慕又嫉妒」，已經搬離家獨自居住的他，表示很開心這次在台東long stay拍戲，重溫以往同住一個屋簷下的感受，多了時間互相陪伴，希望未來有機會在戲裡真的演父子，「將私底下寫實的一面搬上螢幕，應該會很有趣。」寇哥吐槽「那你們問他想不想搬回來住？」寇家瑞馬上回答「不想！」笑翻眾人。

不只在寇家瑞眼裡是嚴肅的父親，寇世勳在其他演員心中第一印象也是不苟言笑、感覺很有距離。寇世勳透露，印象最深的是有場和楊鎮「父子吵架」的戲，劇情述說楊鎮不爽父親的說教，起身越過寇世勳走出房間，寇世勳要吼楊鎮「去哪？」沒想到寇世勳這聲吼，氣由丹田出，猶如雷響，楊鎮沒有心理準備，當場腿軟，嚇得跌坐在地，寇世勳與楊晴忍不住笑場NG。

楊鎮不好意思招認「其實我本來就很膽小，當時是真的被嚇到了！」還自招小時候就怕爸爸生氣開罵，每次知道要被罵，就先上廁所，免得被嚇尿了，現在已經成了家族笑話。

(旺報)