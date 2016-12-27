東芝跌趴 義銀行告急 日、歐股掀波瀾

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全球股市今天交投淡靜，但日本東芝考慮認列虧損、導致股價狂瀉，加上義大利一主要銀行可能接受金援，讓全球股市掀起陣陣漣漪。

倫敦資本集團（London Capital Group）市場分析師奧茲卡斯卡婭(Ipek Ozkardeskaya)說：「目前適逢假期，股市交投淡靜，成交量萎縮。」

不過，市傳東芝（Toshiba）考慮就美國分支收購一家核電廠認列數十億美元虧損，導致東芝股價重摔12%後，讓原本平靜無波的日股再掀波瀾。

東芝在股市收市後透過聲明說，這筆虧損與去年的交易有關，可能高達數十億美元，對東芝財報造成負面衝擊。

東芝考慮認列一性次虧損，至於實際數字仍尚未決定。

東芝說，這筆虧損與美國子公司西屋電器（Westinghouse Electric）收購美國一家核電廠有關。

至於歐股，德股與法股今天在淡靜中於原定踏步，英股適逢耶誕節休市。

市場缺乏消息面，投資人皆提心弔膽的聚焦義大利銀行業最新發展，在此之前義大利發生財務危機的西恩那銀行（BMPS）透露，歐洲央行呼籲該行接受88億歐元（92億美元）紓困案。

儘管如此，米蘭FTSE-Mib指數午盤時依然持平。1051227

(中央社)