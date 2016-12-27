立院挑燈表決 國營事業預算案30日再戰

立法院院會今天延長開會時間處理105年度國營事業單位預算案，朝野到晚間9時展開5小時挑燈表決，在無共識的257案中，表決完170案，剩下的87案，留待30日繼續表決。

立法院院會處理105年度國營事業單位預算案，並在下午3時45分許，針對無法達成共識的257案展開表決大戰，在親民黨團及時代力量黨團缺席的情況下，朝野無異議通過延長開會時間至晚間9時。

到晚間9時本次院會散會為止，朝野歷經5小時挑燈表決，257案中共表決170案。但仍有87案留待30日繼續表決。國民黨團副書記長李彥秀表示，因30日院會還要處理議程，又因國營事業單位預算案還有3個委員會的提案未宣讀，繼續表決的時間約在下午2時30分，預計當天晚上7時全部結束。

國民黨團總召廖國棟表示，預算案這週一定要處理完。連日來與黨團幹部研商，能撤案或改書面報告的提案都已處理，剩下的提案是底線，不能退讓。國民黨團書記長江啟臣則說，會繼續嚴格監督審查，為納稅人看緊荷包。

針對總統蔡英文8年要興建20萬戶社會住宅，為怕政府在選址時，只顧衝數量而達到需求，國民黨團提案要求至少要開3場公聽會跟民眾溝通，但此案今天被民進黨團以人數優勢封殺。

另外，國民黨團提案指出，過去能源局用能源研究發展基金向工業用電大戶推廣節能，從100年至104年7月，實支經費4億多元，但卻成效有限，加上今年政府財政困難，因以罰款增加稅入，而非再用基金鼓勵，刪減相關計畫1000萬元，但也遭民進黨團封殺。

江啟臣指出，目前在行政部門同意刪減的預算中，國營事業有新台幣15億多元，凍結者則有5.3億元；非營業部分則刪減106億餘元，遭凍結的則高達296億元。非營業部分中的國發基金投資遭刪減38億元、凍結225億元；勞保基金投資則遭刪減50億元。1051227

(中央社)