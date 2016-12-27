挖牆腳？陸：願與梵蒂岡進行建設性對話
在台灣面臨外交危機的當下，大陸向台灣的重要邦交國梵蒂岡拋出了媚眼。大陸當局表示，願意在相關原則基礎上與梵蒂岡進行建設性對話。
據大陸官媒新華社訊，大陸宗教局局長王作安今天(27日)在北京召開的中國天主教第九次全國代表會議上表示，中國大陸願意在相關原則基礎上與梵蒂岡進行建設性對話，縮小分歧，擴大共識，推動關係改善。
王作安說，中梵關係一直以來是廣大神長教友普遍關心的問題。中國大陸政府對改善中梵關係的立場始終是明確的、一貫的，希望梵蒂岡採取更加靈活務實的態度，用實際行動為改善關係創造有利條件。
另據法國廣播電台（RFI）此前報導，梵蒂岡與北京的建交談判已經進入尾聲，雙方都有意恢復自1951年以來中斷的雙邊關係。以此看來，大陸當局這次放話，其中暗送秋波的意味濃厚，台梵斷交或許已迫在眉睫！
(中時電子報)
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