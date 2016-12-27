秘魯人腦館藏 窺探人類最精巧器官之謎

我們的所作所為皆是由大腦所驅動，但大腦仍是人類身體上最大的謎團之一。

多虧了秘魯這個非比尋常的人腦博物館，讓我們得以近距離並親身窺探人類最複雜精巧的器官－大腦的奧秘。

這個「人腦館藏」位於利馬的神聖主教聖里彪醫院（Santo Toribio de Mogrovejo Hospital），館內收藏了許多病變與健康大腦標本，讓研究人員和社會大眾能夠一窺人腦結構。

這是拉丁美州唯一的人腦博物館，同時也是世上少數的人腦博物館之一，館內收藏許多大腦標本，並定期對外開放。

神聖主教聖里彪醫院已有超過300年歷史，多年來累計收藏了2912顆大腦，其中有300顆固定展出，讓觀者大開眼界。

這個博物館每年吸引2萬人左右參觀。

博物館提供大腦標本，邀請參觀民眾「觸摸一顆貨真價實的頭蓋骨」，感受顱骨結構，想像一下顱骨如何支撐錯綜複雜、充滿皺摺的腦部。

神經病理學家芮瓦絲（Diana Rivas）負責操刀，解剖這些大腦。她在冰冷的鋼桌周圍轉來轉去，挑選具科學趣味性的大腦標本，以增添館藏。

她向記者說：「我們就在此解剖屍體，而且由我親自操刀。」她接受記者專訪時，眼神幾乎從未離開她戴著手套的手所握著的一顆大腦。

她熟練的將這個奇特的標本從甲醛罐拿出來並說：「這顆大腦大小如一顆洩氣的足球，像塑膠橡皮擦一樣黏稠。」

她檢視這顆大腦的左右半球，有如一顆巨型胡桃，然後小心地揭開顱骨與腦之間的3層薄膜。這3層膜合稱腦膜。

剔除腦膜後，大腦迷人的紋路就展露無疑，你可以看到大腦的灰白質像迷宮一樣，司掌我們思考的奧秘、語言，以及事實上人體內每個身體功能。（譯者：中央社趙蔚蘭）1051227

(中央社)