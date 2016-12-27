平鎮王牌朱益生 9局完封大阪明星隊

平鎮派出投手朱益生先發。（黃國峰攝）

平鎮高中今年奪下黑豹旗冠軍，王牌左投朱益生在4強戰對穀保家商的完投勝功不可沒，這次參與Mazda台日高中棒球菁英對抗賽，冠軍戰他再挑大樑，以111球完封以明治神宮大賽冠軍大阪履正社高校為主體的大阪明星隊，率平鎮以3比0奪冠。

朱益生在24日先發出戰以春季甲子園優勝隊伍智辯學園為主體的奈良縣明星隊，主投5.2局失5分，今天(27日)冠軍戰對上打擊實力更佳的大阪明星隊，完投9局，被敲8支安打，送出3次三振，沒有失分。

朱益生提到，今天自己的狀況比前一場更好，「這場自己心態也有改變，不想著催球速。」雖然球隊在前7局都還沒幫他打下分數，但0比0的狀況下，他仍相信隊友，平鎮也在8局上突破僵局，朱益生繼續撐完全場，「我自己感覺狀況還可以，分數也夠，就拚完投。」

拿下冠軍賽勝投之外，朱益生也獲得這次賽事的MVP，他說：「這算是肯定自己的價值，表現還要更好。」對於這次參與台日對抗賽的收獲，朱益生提到：「知道控球很重要，不要想著催球速，球的位置很重要。」

(中時電子報)