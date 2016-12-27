美國10月房價指數年增5.6％再創新高

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美國周二公布標普／凱斯席勒10月全美房價指數年增5.6％，繼9月年增5.4％後再創新高，而且沒有放緩跡象。儘管如此，標普道瓊指數公司仍然警告，美國房價不可能永遠只漲不跌。

其中，10月份的20大都會區綜合房價指數年增5.1％，高於9月的年增5％。10大都會區綜合房價指數則年增4.3％，也高於9月的年增4.2％。

標普道瓊指數公司管理總監布里茲（David Blitzer）說，美國房價與經濟均呈現穩定成長。但房貸利率在11月攀升後，外界預期還會進一步上升，而房價上升幅度，則繼續超過薪資與個人所得的增加幅度。

他強調，儘管美國消費者信心增加和失業率處低檔水準，但房價上升幅度不可能持續高於民眾所得與通膨率的增加幅度。

(工商)