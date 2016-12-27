會演會賺 趙薇夫婦公司市值近6百億

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陸媒報導，影星趙薇夫婦共控股6家公司，市值逾人民幣126億元（約新台幣584億元），堪稱演藝界裡高身價者。

第一財經報導，大陸A股上市公司萬家文化26日公告，萬家集團將持有的1.85億股公司流通股股份轉讓給趙薇擁有的龍薇傳媒，占公司股份總數的29.135%，轉讓價款為30.6億元。

報導指出，趙薇和夫婿黃有龍實際控股的公司中，港股上市公司有阿里影業、金寶寶控股、順龍控股、雲峰金融4家，A股上市公司有唐德影視和萬家文化2家，市值合計超過126億元。

而如果把趙微的母親魏啟穎、哥哥趙健，以及大姑黃莉幾人名下註冊和控股的公司算入，這家人名下有超過34家公司。

金陵熱線報導，龍薇傳媒今年11月2日才成立，趙薇持股95%，主營業務是文化藝術、影視策劃及廣告設計等方面，尚未展開實際經營活動。1051227

(中央社)