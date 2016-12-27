台日青棒對抗賽 平鎮完封大阪隊奪冠
MAZDA盃台日高中棒球菁英挑戰賽今晚在台中落幕，桃園市平鎮高中靠著投手朱益生完封、林靖凱關鍵安打，以3比0完封大阪聯隊，獲得冠軍。
兩隊前7局投手戰，只有零星安打，沒有打下分數。
第8局平鎮葉晁佑安打上壘後，林靖凱關鍵安打，取得1比0領先；9局平鎮靠著3支安打，追加2分保險分，最終以3比0完封大阪聯隊，奪下冠軍。
平鎮高中總教練曾偉誠認為，無論今日朱益生的表現如何，冠軍賽派他先發就是對他的一種肯定。
演出完投完封的朱益生拿下大會投手獎，他說，今天只想著把球投進去，而不是催球速，結果狀況不錯，自己和教練也都覺得可以，就把它投完，投手獎是對自己的肯定，接下來努力變得更好。
林靖凱打下勝利打點，他說因為是投手戰，打擊比較有壓力、比較緊張，幸好有教練提醒不要急，他觀察到「日本隊在換場的時候都會衝刺上下場，很有活力，是我們該學習的地方」。1051227
(中央社)
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