演員不敬業 寇世勳認同成龍「不會進步就會消失」

成龍炮轟某年輕演員不敬業。（取自新浪微博＠電影鐵道飛虎））

寇世勳認同成龍，認為年輕演員應更敬業。（記者羅永銘攝）

成龍昨天（26日）上節目時，提到現在演藝圈有些演員十分不敬業。他稱某演員拍攝時，等到打戲拍完後，才在眾人前呼後擁下過來，在鏡頭前喘喘氣、做做樣子，拍一個面部特寫還自稱辛苦，實在讓他看不慣，直接放狠話：「我看不過這些人，真的看不過這些人。送他五個字：『看你幾時完！』」

成龍表示，演員所取得的成功：「不是你成功，是所有工作人員攝影師燈光師，成家班武術指導爆破，令到你成名。」這番爆料掀起網友好奇心，紛紛猜測這個「不敬業」的人是誰。

其實不只是成龍，爾冬陞之前也曾在臉書炮轟某演員「大牌」，痛批這名演員不敬業：「真正有『演員道德』的演員，是不會軋期拍另外一組戲、去登台、走秀、拍廣告，幹一堆分心事的……你當自己是出租車？幾個小時收工那種條文……」

對此，今天（27日）出席中視、中天新戲《讓愛飛揚》開播記者會的寇世勳，表示十分理解這2人影壇大哥的想法，認為成龍與爾冬陞都是靠自己的努力一路打拚，才博得現今的地位與名聲，尤其是成龍，從小學武，由替身演員、武行、到國際巨星，現在還在搏命演出，當然看不慣一些領高片酬卻不努力工作的年輕演員，他在大陸拍戲也會碰到類似的情況，但不會說什麼，因為這些人不會進步，就會消失。

(旺報)