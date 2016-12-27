日本東芝擬認列虧損 股價重挫近12％

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市場傳出，東芝（Toshiba）考慮就美國子公司西屋電器（Westinghouse Electric）收購一家核電廠認列數十億美元虧損，導致東芝股價重挫11.62%後，讓原本平靜無波的日股再掀波瀾。

根據中央社報導，東芝在股市收市後透過聲明表示，這筆虧損與去年的交易有關，可能高達數十億美元，對東芝財報造成負面衝擊。東芝考慮認列一性次虧損，至於實際數字仍尚未決定。

東芝說，這筆虧損與美國子公司西屋電器（Westinghouse Electric）收購美國一家核電廠有關。

東芝股價27日收391.60日圓，下跌51.50日圓，跌幅11.62%。

(集團連線報導)