《時來運轉》勇士反彈 磨刀等暴龍

勇士隊杜蘭特。(美聯社資料照)

暴龍目前一直穩居在東區老二的席次，靠著兩波的四連勝，暴龍目前與騎士間的勝場差僅剩下一場。話雖如此，但我認為現在的暴龍還是要朝戰力上做調整。畢竟在東區想要打贏「衛冕軍」騎士，不是只靠羅瑞（Kyle Lowry）跟迪羅薩（DeMar DeRozan）的後場合體就能擊敗騎士。暴龍必續補強禁區戰力，朝騎士的要害做攻擊，如此才有機會打敗騎士榮登東區龍頭。至於暴龍能否朝夢想的大位邁進，就看他們在球員交易大限前能否做有效補強吧。

暴龍隊迪羅薩。(美聯社資料照)

講到勇士就讓我們想起了聖誕大戰的失利，但勇士在這幾季都能展現王者的霸氣，最主要的原因就是他們能從失敗中找到方針，並且趕快從下一場比賽覺醒過來，也正因為如此，他們是目前全聯盟所有球隊中唯二不曾連敗的球隊之一。既然本季就是朝著雪恥的目標邁進，我相信勇士一定會在他們該有的步調下繼續前進。

本場比賽雖然地主勇士要讓給暴龍8.5分，但我們可以發現勇士本季只要輸球後的下一場比賽全部都能贏對手至少8分，尤其其中兩場在主場的比賽都是贏對手雙位數的分差，因此本場比賽既然只讓8.5分，看好勇士過盤絕對是無庸置疑。

※本場推薦：勇士過盤

(中時電子報)

勇士隊柯瑞。(美聯社資料照)