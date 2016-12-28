黨內紛爭不斷，洪秀柱脫假髮致歉

國民黨主席洪秀柱深夜脫掉假髮，以感性影片對於上周中常會爭議致歉。（取自洪秀柱臉書）

國民黨上周中常會強行通過「主席及黨代表選舉時程及辦法草案」，引爆黨內對立，黨內有人提告國民黨主席洪秀柱，還有人喊要她下台，面對罵聲，洪秀柱今深夜在臉書上傳感性影片，洪秀柱脫掉平常的假髮，以真正的頭髮示人，洪秀柱說，過去幾天有些因為各種誤解造成的紛擾，看在支持者跟黨員同志的眼裡，相信一定感到難過跟不安，「要向關心的好朋友致歉，很抱歉讓大家擔心了。」

洪秀柱表示，上周所提的主席及黨代表選舉時程及辦法草案在提交中常會前，已經公開說明這個草案必須經由常會討論通過後才會定案，「真的沒有所謂的先斬後奏，或是不尊重常會的任何意圖」，她說，這個草案的目可以用「回歸黨章，建立制度」八個字來說明，希望能為國民黨內選舉立下典範，讓所有人公平按照黨內制度競爭，並且確立主席任期的規範。

(中時)