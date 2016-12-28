獨》47歲于冠華再婚 前妻方文琳送祝福

于冠華對兩個女兒非常疼愛。(取自臉書)

于冠華對媽媽很孝順。(取自臉書)

于冠華常在烏來自己經營的于烤魚餐廳演唱。(取自臉書)

于冠華表示為了不再讓秀髮和支氣管受到油煙的洗禮 ，他現在進廚房就像進開刀房， 從此職業零傷害。(取自臉書)

方文琳(左二)和媽媽(左)及兩個女兒感情深厚。(取自臉書)

方文琳是獨立自主的單親媽媽。(取自臉書)

于冠華27日被爆梅開二度，與交往僅半年的蘇小姐於12月25日在烏來戶政事務所登記結婚，雙方家長及親友已在餐館宴客，婚宴簡單低調。于冠華受訪時坦言再婚，離婚10年後能找到另一半，他說最開心的莫過於70歲的媽媽，至於前妻方文琳有送上祝福，兩個女兒也很高興他找到人生下半場的幸福。

他妻子小他９歲，原本是上班族，現已辭掉工作，和他一起在烏來山上于烤魚餐廳幫忙，他欣賞她的成熟懂事，「這個結婚的決定沒有那麼難，如果認定了就做，它是很兩情相悅的事，緣分來了，該結就結，我只是找到一個契合、能生活在一起的人。」他生活簡約樸實，坦言沒給老婆求婚驚喜，只說了「我們結婚吧」，老婆便點頭答應，雙方家長也沒特別要求。

他和方文琳今年剛好離婚滿10年，現在視彼此為家人，2個女兒優優和薇薇和前妻同住，他登記結婚前，第一時間就通知方文琳，她大方獻上祝福，也要他好好珍惜這個緣分，「我和她的關係就是永遠的家人。」他登記結婚當天，媽媽和姪兒一起見證，他說老婆是平凡女孩，不愛出風頭，也不想曝光，「我到了這年紀，加上又在山上生活，有這個緣分就把握住。」

詳見28日中國時報。

(中時)