獨》47歲于冠華再婚 前妻方文琳送祝福
于冠華27日被爆梅開二度，與交往僅半年的蘇小姐於12月25日在烏來戶政事務所登記結婚，雙方家長及親友已在餐館宴客，婚宴簡單低調。于冠華受訪時坦言再婚，離婚10年後能找到另一半，他說最開心的莫過於70歲的媽媽，至於前妻方文琳有送上祝福，兩個女兒也很高興他找到人生下半場的幸福。
他妻子小他９歲，原本是上班族，現已辭掉工作，和他一起在烏來山上于烤魚餐廳幫忙，他欣賞她的成熟懂事，「這個結婚的決定沒有那麼難，如果認定了就做，它是很兩情相悅的事，緣分來了，該結就結，我只是找到一個契合、能生活在一起的人。」他生活簡約樸實，坦言沒給老婆求婚驚喜，只說了「我們結婚吧」，老婆便點頭答應，雙方家長也沒特別要求。
他和方文琳今年剛好離婚滿10年，現在視彼此為家人，2個女兒優優和薇薇和前妻同住，他登記結婚前，第一時間就通知方文琳，她大方獻上祝福，也要他好好珍惜這個緣分，「我和她的關係就是永遠的家人。」他登記結婚當天，媽媽和姪兒一起見證，他說老婆是平凡女孩，不愛出風頭，也不想曝光，「我到了這年紀，加上又在山上生活，有這個緣分就把握住。」
詳見28日中國時報。
(中時)
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