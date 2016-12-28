寇世勳被喊爸 兒寇家瑞自爆吃味

劉瑞琪(左起)、寇世勳及陸明君劇中有感情糾葛。(羅永銘攝)

王家梁(左起)、楊晴及寇家瑞談三角戀。(羅永銘攝)

賴琳恩(左起)、楊鎮及陳敬宣。(羅永銘攝)

寇世勳及沈孟生。(羅永銘攝)

郭彥甫。(羅永銘攝)

楊晴。(羅永銘攝)

中天、中視自製的新戲《讓愛飛揚》，今28日晚間八點於中視首播，晚間九點於中天綜合台播出，全劇在台東拍攝，描述的是一群年輕人勇敢追夢、築夢踏實的勵志故事，配合劇中航空飛行學校的背景，27日特地選在遠東航空飛機棚廠舉辦一場別開生面的記者會，主要演員寇世勳、沈孟生、劉瑞琪、陸明君、王家梁、寇家瑞、郭彥甫、楊鎮、楊晴、陳敬宣、賴琳恩都盛裝出席，從飛機上依序出場，一字排開陣容堅強。

寇世勳和兒子寇家瑞首度同台拍戲，不過戲裡兩人不是演父子，而是楊鎮喊寇世勳「老爸」，楊鎮開拍前聽過寇世勳的威嚴，劇中有場父子一言不合，楊鎮轉身要走，他突然大吼「去哪」，中氣十足把楊鎮嚇得當場腿軟，跌倒在地，讓寇世勳見狀都忍不住笑場。

寇家瑞對劇中演老爸兒女的楊晴和楊鎮相當吃味，私下聽楊晴喊寇世勳「爸」，會對她說：「他是我爸。」坦言看到其他年輕演員和爸爸輕鬆自然的相處模式羨慕又嫉妒，心情滿複雜，希望未來有機會在戲裡真的演父子，「把私底下寫實的一面搬上螢幕，應該很有趣。」寇哥吐槽「那你們問他想不想搬回來住？」寇家瑞馬上回答「不想」，笑翻眾人。

寇家瑞被問戲外喜歡什麼樣女生，他瞄了一下爸爸，乖乖說：「像媽媽一樣，很會照顧家，愛乾淨，有共同興趣。」33歲的他有穩定交往的女友，寇世勳也見過，寇世勳說不會催婚，至於當祖父？「想都不敢想。」他在兒子眼裡是嚴肅父親，其他演員對他第一印象也是不苟言笑，但調皮的陸明君，拍第一場戲就「壁咚」寇世勳，融化他的冷面，建立交情。

郭彥甫則說，寇世勳只要一喊他名字，他就緊張快步上前問「寇哥怎麼了」，「我感覺自己好像太監李蓮英」。大夥在台東拍４個月，相處後發現寇世勳也有平易近人一面，大家喜歡去他房裡串門子，郭彥甫爆料他有潔癖，「４天用掉１瓶殺蟲劑，整個房間根本沒有蟲敢靠近。」

雖然劇組演員們一開始都敬重寇世勳是前輩，不敢造次，但久了就發現他非常平易近人，在台東拍戲時，他的房間夾在年輕演員中間，大家都喜歡去他房裡聊天串門子，他超愛乾淨也給其他人壓力，深怕被他臨檢房間。大夥都把寇世勳當成爸爸看待，如果寇家瑞放假，不在片場時還會替他照顧寇世勳，招呼寇哥一起吃飯，楊鎮透露「家瑞也會交代我們別買泡麵給寇哥、改買茶葉蛋」，展現心繫父親健康的細膩心思。

(中時)