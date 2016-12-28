NBA》籃網逆轉勝 羅培茲感謝林書豪
對戰老東家黃蜂之役，籃網主控林書豪又再度受傷，他在第3節中途不甘心地退場。失去場上指揮官，眼看又要吞下敗仗時，籃網球員接二連三挺身而出，成功捍衛了主場。賽後隊友們感謝林書豪的奮戰，讓他們擁有拚鬥的能量。
中鋒羅培茲說：「這場比賽對大家都非常重要，我們已經非常久沒有在下半場反攻。多虧林書豪的領導，他的鬥志將我們全隊提升到一個新的層次。」上半場落後達兩位數的籃網，第3節在林書豪帶領下打出一波10比0的攻勢，林書豪受傷退場時，雙方的差距只剩2分。羅培茲說：「這是我們驗證自己的時刻。」
投出絕殺三分球的佛義，成了籃網的致勝英雄，他表示林書豪的退場讓大家都很難過，「我們看著他努力這麼久，好不容易回來了，卻又再度離開。但林書豪是個堅強的人，他總有辦法熬過去的。」佛義說，「其實最後一擊本來是要給羅培茲的，但是我們擋拆的時候，剛好把黃蜂的肯巴沃克卡住，我就逮住機會，球一出手我就知道有了。」
包括林書豪的17分在內，籃網此役5人得分達兩位數，難得的是他們本季敗多勝少，球員沒有互相責怪，反而愈打愈團結。即使林書豪受傷缺陣，隊友也期盼他回來，更感謝他的領導。若非籃網全隊齊心堅不放棄，也不會有這場令人振奮的勝利。
(中時電子報)
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