布魯塞爾北站「詐彈」驚魂

我要評比

比利時當地媒體De Morgen在推特上發布了當時布魯塞爾北站疏散人潮並關閉的照片。(照片取自推特@demorgen)

比利時首都布魯塞爾的火車站布魯塞爾北站(Brussels North station)，今天經歷「詐彈」驚魂。警方在當地時間27日下午收到爆炸警告，隨即將地鐵內人潮疏散，並關閉車站。

根據當地媒體De Morgen報導，警方收到匿名報案電話，表示在布魯塞爾市中心三大火車站之一的布魯塞爾北站內藏有炸彈。當局於是採取緊急措施疏散旅客，警方並隨即趕到現場，在車站內展開大規模搜索，確定沒有找到任何爆裂物之後，目前車站已經重開。

昨天警方同樣接到類似的報案，也在疏散旅客之後證實是虛驚一場。

受到事件影響，包括當地61、58、57以及14路公車服務也因此一度改道，不過目前均已恢復正常。

(中時電子報)