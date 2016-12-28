星戰演員嘉莉費雪辭世 享年60歲

嘉莉費雪（Carrie Fisher）今天病逝，享年60歲。(圖:美聯社檔案照)

星戰演員嘉莉費雪(圖右三)扮演的「莉亞公主」角色深植人心，圖為1978年星戰演員上哥倫比亞廣播公司節目，演出星際大戰節日特別表演。(圖:美聯社)

嘉莉費雪的父母都是明星，她的父親是歌手艾迪費雪(Eddie Fisher)、母親是傳奇演員黛比瑞諾(Debbie Reynold)。圖為1957年嘉莉費雪剛出生不久和父母的留影。(圖:美聯社)

日前在飛機上突然心臟病發作的好萊塢演員嘉莉費雪（Carrie Fisher）今天在美國加州洛杉磯病逝，享年60歲。她的家人向媒體發布死訊，表示對於費雪的辭世深感悲傷，也感謝這段期間為她禱告與祈福的人士。

嘉莉費雪的家族發言人代表她的女兒比莉勞爾德(Billie Lourd)發表聲明指出，勞爾德深感悲傷的證實其母親嘉莉費雪已經在美西當地時間上午8:55在醫院辭世，勞爾德在聲明中表示，「她被這個世界所喜愛，她也會深深地被人懷念，我們家人都很感謝你們為她祝福和祈禱。」

嘉莉費雪在電影《星際大戰》系列飾演元老角色「莉亞公主」而廣為人知。她在24日從倫敦搭機飛往洛杉磯的途中，在飛機上心臟病發，一度停止呼吸10分鐘。班機降落後她被緊急送醫治療，今天宣告不治。

60歲的費雪生前先是前往英國倫敦上綜藝節目宣傳她的自傳《公主日記》（The Princess Diarist），正要飛往下一站洛杉磯時發病，所幸機上乘客有醫生與護理師，立刻替她進行CPR和緊急治療。

嘉莉費雪的父母都是明星，她的父親是歌手艾迪費雪(Eddie Fisher)、母親是傳奇演員黛比瑞諾(Debbie Reynold)。嘉莉費雪在1975年因為參加電影「洗髮精」的演出而進入好萊塢。1977年加入《星際大戰》系列演出「莉亞公主」的角色深植人心，數十年來讓她維持著女性主義者的形象。

今天她在女兒、兄弟和母親的陪伴下於醫院辭世。

(中時電子報)