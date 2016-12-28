川普：我當選前世界是黑暗的
美國總統當選人川普向來愛口不擇言已經見怪不怪，最近他在推特上發文表示，世界在他當選前是黑暗的，如此狂妄的言論又引來諸多注目，慘遭網友批評。
昨(26)日川普在推特上發文，「在我當選前世界是黑暗的，沒有希望，現在股市大漲近10％，聖誕假期的消費金額超過了1兆美元！(約31兆台幣)。」不過有許多專家認為市場對川普上台後的期望太樂觀，甚至早在今年9月便有市場預測美國聖誕假期的消費金額會超越1兆美元，比去年增加3.6％至4％。而且股市並未像川普所說的大漲10％，道瓊工業指數(DJIA)、標準普爾500(Standard & Poors)和納斯達克指數於美選後分別上漲8.7％、5.8％和5.2％。
也有些網友們在川普的推特下留言酸川普，「宏偉的妄想」、「你是真是一個小說家！天才！」
(中時電子報)
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