NBA》溜馬嗆裁判「聯盟把我們當小弟」

溜馬隊總教練麥克米蘭抱怨裁判不公。(美聯社資料照)

溜馬27日以85-90敗給公牛， 主將保羅喬治又對裁判發出不滿的聲音。「我說了很多次，也被罰款很多次了。裁判老是只會說，我們漏判了，那個也漏判了，真抱歉。」保羅喬治當天攻下14分，但全場只站上1次罰球線。

保羅喬治說：「這已經變成常態了，其實有沒有犯規，裁判都心知肚明。也許聯盟故意偏袒他們欣賞的球隊，我們(溜馬)只是聯盟不疼的小弟。」溜馬總教練麥克米蘭也說：「我們全隊只罰了10球，保羅喬治整晚都被對方拉扯，他打了39分鐘罰1次球，公牛隊巴特勒卻罰了12次。我認為裁判必須公平一些。」

這次不是明星球員，而是「明星球隊」的問題。公牛全隊獲得28次罰球，遠超過溜馬的10次。身為小市場球隊的溜馬，不免會懷疑聯盟偏袒特定球隊。儘管保羅喬治提出合理的質疑，但以聯盟的慣例，最後多半還是以罰款收場。

(中時電子報)