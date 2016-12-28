NBA》溜馬嗆裁判「聯盟把我們當小弟」
溜馬27日以85-90敗給公牛， 主將保羅喬治又對裁判發出不滿的聲音。「我說了很多次，也被罰款很多次了。裁判老是只會說，我們漏判了，那個也漏判了，真抱歉。」保羅喬治當天攻下14分，但全場只站上1次罰球線。
保羅喬治說：「這已經變成常態了，其實有沒有犯規，裁判都心知肚明。也許聯盟故意偏袒他們欣賞的球隊，我們(溜馬)只是聯盟不疼的小弟。」溜馬總教練麥克米蘭也說：「我們全隊只罰了10球，保羅喬治整晚都被對方拉扯，他打了39分鐘罰1次球，公牛隊巴特勒卻罰了12次。我認為裁判必須公平一些。」
這次不是明星球員，而是「明星球隊」的問題。公牛全隊獲得28次罰球，遠超過溜馬的10次。身為小市場球隊的溜馬，不免會懷疑聯盟偏袒特定球隊。儘管保羅喬治提出合理的質疑，但以聯盟的慣例，最後多半還是以罰款收場。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。