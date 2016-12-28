星戰莉亞公主心臟病發不治 享年60

我要評比

時人雜誌（People）報導，因在「星際大戰」（Star Wars）系列電影飾演反抗軍領袖莉亞公主（Princess Leia）成名的好萊塢女星嘉莉費雪（Carrie Fisher）今天辭世，享年60。

嘉莉費雪23日搭機從倫敦飛來洛杉磯，在快抵達時心臟病發，病情嚴重，被送往加州大學洛杉磯分校醫學中心（UCLA Medical Center）加護病房，情況一度穩定。

英國廣播公司（BBC）和路透社報導，嘉莉費雪家庭發言人霍斯（Simon Halls）代表嘉莉費雪女兒盧德（Billie Lourd）向時人雜誌發表聲明表示：「盧德非常哀傷的證實，她摯愛的母親在今天早上8時55分與世長辭。」

嘉莉費雪是在從倫敦飛往洛杉磯時心跳停止，機上急救人員為她施以心肺復甦術。她當時正在巡迴宣傳新回憶錄。

日前新聞報導指出，嘉莉費雪甫結束她最新1季電視影集「大禍臨頭」（Catastroph）的拍攝工作，「大禍臨頭」為亞馬遜（Amazon）製作的電視喜劇影集，背景設定在倫敦。

嘉莉費雪1956年10月21日出生，是美國知名女演員，才華洋溢，曾撰寫多部小說與劇作，像是電影「來自邊緣的明信片」（Postcards from the Edge），即出自她的手筆。

她最出名的演出是在「星際大戰」三部曲（1977年至1983年）及「星際大戰七部曲：原力覺醒」（Star Wars: The Force Awakens）中飾演莉亞公主。

她心臟病發後，與她有過許多對手戲，在星戰三部曲中以及去年「星際大戰七部曲：原力覺醒」中飾演「韓蘇洛」（Han Solo）的哈里遜福特（Harrison Ford），24日在提供給媒體的聲明中說他「震驚又難過」。

在「星戰」故事中飾演嘉莉費雪雙胞胎兄弟「天行者路克」的馬克哈米爾（Mark Hamill）推文：「2016年還能再更壞嗎…送給@嘉莉費雪我們全部的愛。」

在「星戰」眾多不同系列電影與小螢幕版本演出過的華瑞克戴維斯（Warwick Davis），以及在星戰中飾演「阿丘」的彼得梅休（Peter Mayhew），還有與嘉莉費雪一同演出「原力覺醒」、飾演法絲瑪隊長（Captain Phasma）的克里斯蒂（Gwendoline Christie）都紛紛貼文致意。1051228

(中央社)