NBA老總呼籲 請球員不要抵制川普

NBA聯盟總裁席爾佛呼籲球員不要抵制川普。(美聯社資料照)

川普當選美國總統之後，NBA起了不小的騷動，傳聞球員為抵制川普而將拒進白宮。自現任總統歐巴馬接見上季總冠軍騎士隊之後，聯盟老總席爾佛(Adam Silver)憂心往後幾年都不會有球隊肯去白宮，他呼籲球員不要抵制川普。

席爾佛說：「如果有球員選擇不去白宮，不管是現在或是往後，我會說，他們錯失了一個好機會。這是一個當面與總統表達政治立場的好機會，是很多人夢寐以求的。到時候如果美國總統公開表示他不在乎NBA球員的想法，我會很訝異的。沒有人可以凌駕於制度之上，總統歐巴馬和川普都不例外。當然我尊重球員的個人選擇，但我會建議他們，若有機會進白宮，請不要放棄這個機會。」

NBA有75%黑人球員，這是他們難以接受川普的主要原因，席爾佛也認為，他有責任專注在種族問題上。整體而言，席爾佛依然站在善意規勸的立場，沒有強迫球員的意思。事實上，之前的NFL國旗抗爭事件，席爾佛的柔性喊話確實收到了效果，NBA球員都接受他的規勸，沒有響應抗爭國旗的行動。然而大選變天的震撼遠非國旗事件可比，到時候還得看川普上任之後的作為，是否能夠緩和被激化的種族矛盾。

(中時電子報)