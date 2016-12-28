NBA老總呼籲 請球員不要抵制川普
川普當選美國總統之後，NBA起了不小的騷動，傳聞球員為抵制川普而將拒進白宮。自現任總統歐巴馬接見上季總冠軍騎士隊之後，聯盟老總席爾佛(Adam Silver)憂心往後幾年都不會有球隊肯去白宮，他呼籲球員不要抵制川普。
席爾佛說：「如果有球員選擇不去白宮，不管是現在或是往後，我會說，他們錯失了一個好機會。這是一個當面與總統表達政治立場的好機會，是很多人夢寐以求的。到時候如果美國總統公開表示他不在乎NBA球員的想法，我會很訝異的。沒有人可以凌駕於制度之上，總統歐巴馬和川普都不例外。當然我尊重球員的個人選擇，但我會建議他們，若有機會進白宮，請不要放棄這個機會。」
NBA有75%黑人球員，這是他們難以接受川普的主要原因，席爾佛也認為，他有責任專注在種族問題上。整體而言，席爾佛依然站在善意規勸的立場，沒有強迫球員的意思。事實上，之前的NFL國旗抗爭事件，席爾佛的柔性喊話確實收到了效果，NBA球員都接受他的規勸，沒有響應抗爭國旗的行動。然而大選變天的震撼遠非國旗事件可比，到時候還得看川普上任之後的作為，是否能夠緩和被激化的種族矛盾。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。