擊敗飛魚、閃電 詹姆斯獲選最佳運動員
2016年是體壇精采的一年，MLB小熊隊暌違百年後在世界大賽奪冠，在里約奧運，美國泳將「飛魚」菲爾普斯勇摘5金1銀，牙買加「閃電」波特完成驚人的3項短跑3連霸。然而美聯社公布了2016年度最佳運動員，獲獎的卻是NBA騎士隊的主將詹姆斯，這是他繼2013年之後再度獲獎。
上季總冠軍戰，詹姆斯率領騎士隊在1勝3負的絕境下逆轉，為克里夫蘭帶回52年來的首座職業冠軍，獲得眾人肯定。在美聯社成員的59張選票中，詹姆斯獲得24張第1名選票，分居2、3名的菲爾普斯為16張，波特9張。勇士隊柯瑞獲得第4名，與小熊隊強打布萊嚴並列。
美聯社自1931年創立這個獎項以來，只有4位NBA球員獲獎，分別為大鳥柏德(1986)、麥可喬丹(1991, 1992, 1993)、詹姆斯(2013, 2016)、柯瑞(2015)。菲爾普斯曾獲選兩次(2008, 2012)，波特卻從未獲選。女子運動員是由美國體操小將拜爾斯當選，她在里約奧運掃下4金1銅，打破美國紀錄。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。