擊敗飛魚、閃電 詹姆斯獲選最佳運動員

詹姆斯2013年也曾獲選美聯社年度最佳運動員。(美聯社資料照)

2016年是體壇精采的一年，MLB小熊隊暌違百年後在世界大賽奪冠，在里約奧運，美國泳將「飛魚」菲爾普斯勇摘5金1銀，牙買加「閃電」波特完成驚人的3項短跑3連霸。然而美聯社公布了2016年度最佳運動員，獲獎的卻是NBA騎士隊的主將詹姆斯，這是他繼2013年之後再度獲獎。

上季總冠軍戰，詹姆斯率領騎士隊在1勝3負的絕境下逆轉，為克里夫蘭帶回52年來的首座職業冠軍，獲得眾人肯定。在美聯社成員的59張選票中，詹姆斯獲得24張第1名選票，分居2、3名的菲爾普斯為16張，波特9張。勇士隊柯瑞獲得第4名，與小熊隊強打布萊嚴並列。

美聯社自1931年創立這個獎項以來，只有4位NBA球員獲獎，分別為大鳥柏德(1986)、麥可喬丹(1991, 1992, 1993)、詹姆斯(2013, 2016)、柯瑞(2015)。菲爾普斯曾獲選兩次(2008, 2012)，波特卻從未獲選。女子運動員是由美國體操小將拜爾斯當選，她在里約奧運掃下4金1銅，打破美國紀錄。

(中時電子報)