原力已沉睡 莉亞公主永別了

在「星際大戰」系列電影飾演反抗軍領袖莉亞公主（Princess Leia）好萊塢女星嘉莉費雪（Carrie Fisher）辭世的消息傳出後不久，社群媒體便開始湧現向她致敬的文字。

率先推文的是在「星戰」故事中飾演嘉莉費雪雙胞胎兄弟「天行者路克」的馬克哈米爾（Mark Hamill）。

馬克哈米爾在推文中說：「無言以對，極度震驚。」他在嘉莉費雪心臟病發後，日前曾推文表示：「2016年還能再更壞嗎…送給@嘉莉費雪我們全部的愛。」

在「星艦迷航記」（Star Trek）飾演寇克艦長（James T. Kirk）走紅的威廉沙特納（William Shatner）表示，他會想念她。「一個奇才，一盞明燈，熄滅了。」

在「星際大戰」飾演太空走私者藍道卡利森（Lando Calrissian）的比利迪伊威廉斯（Billy Dee Williams）推文說：「嘉莉的死訊讓我極度哀傷，她是我非常尊敬和欽佩的好朋友。原力今天已寂滅。」

和嘉莉費雪一同主演1991年喜劇片肥皂拼盤（Soapdish）的琥碧戈柏（Whoopi Goldberg），形容她是「再有趣、聰明不過了」。

籌辦金球獎（Golden Globes）的好萊塢外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association）推文說：「願原力永遠與妳同在，莉亞公主。」

資深導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）說 ：「嘉莉總是讓我敬畏，她的話總是讓我笑，又讓我驚訝。她不需要原力，她是自然、忠誠和友誼的力量。我會非常想念她。」

嘉莉費雪最出名的演出是在「星際大戰」三部曲（1977年至1983年）及「星際大戰七部曲：原力覺醒」（Star Wars:The Force Awakens）中飾演莉亞公主。

她23日搭機從倫敦飛來洛杉磯，在快抵達時心臟病發，病情嚴重，被送往加州大學洛杉磯分校醫學中心（UCLA Medical Center）加護病房。

她同為演員的母親黛比雷諾（Debbie Reynolds）耶誕節透過推文表示，嘉莉「病情穩定」，為她的復原點燃希望。

不過名人新聞網站TMZ引述未具名消息人士的話說，嘉莉費雪昏迷後便未再恢復意識。

嘉莉費雪是在從倫敦飛往洛杉磯時心跳停止，機上急救人員為她施以心肺復甦術。她當時正在巡迴宣傳新回憶錄。

英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）和路透社報導，嘉莉費雪家庭發言人霍斯（Simon Halls）代表嘉莉費雪女兒盧德（Billie Lourd）向時人雜誌發表聲明表示：「盧德非常哀傷的證實，她摯愛的母親在今天早上8時55分與世長辭。」1051228

(中央社)